«Химки» расстались с двумя тренерами перед матчем с «Рубином»

«Химки» объявили о прекращении сотрудничества с двумя тренерами команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Тренер-аналитик Николай Тюнин покинул команду и присоединился к тренерскому штабу экс-рулевого «Химок» Дмитрия Гунько в армянском «Ноа».

Николай Тюнин. Фото: fckhimki.com

Чуть ранее подмосковный клуб расстался с тренером по физической подготовке Дмитрием Сорокиным, который провел в команде менее полугода.

В воскресенье, 8 ноября, «Химки» сыграют дома против «Рубина» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, ранее к тренировкам в общей группе вернулся полузащитник казанцев Олег Шатов.