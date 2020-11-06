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«Химки» расстались с двумя тренерами перед матчем с «Рубином»

18:58, 06.11.2020
«Химки» расстались с двумя тренерами перед матчем с «Рубином»
Фото: fckhimki.com

«Химки» объявили о прекращении сотрудничества с двумя тренерами команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Тренер-аналитик Николай Тюнин покинул команду и присоединился к тренерскому штабу экс-рулевого «Химок» Дмитрия Гунько в армянском «Ноа».

Николай Тюнин. Фото: fckhimki.com

Чуть ранее подмосковный клуб расстался с тренером по физической подготовке Дмитрием Сорокиным, который провел в команде менее полугода.

В воскресенье, 8 ноября, «Химки» сыграют дома против «Рубина» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, ранее к тренировкам в общей группе вернулся полузащитник казанцев Олег Шатов.

СпортФутбол
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