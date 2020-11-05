Росприроднадзор выясняет источник появления в реке Каме масляного пятна
Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора выясняет источник появления в реке Каме масляного пятна.
По данным «Интерфакса», в водах Камы обнаружено масляное пятно размером 20 на 15 метров. Информацию передали в МЧС, МВД и линейную полицию. Предполагают, что источником загрязнения могло стать проплывающее судно.
Источник издания сообщил, что массовой гибели рыбы в месте загрязнения не зафиксировано. Обнаружены лишь единичные случаи.
Ранее в Каму выпустили 34 тысячи мальков сазана.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым