Росприроднадзор выясняет источник появления в реке Каме масляного пятна

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора выясняет источник появления в реке Каме масляного пятна.

По данным «Интерфакса», в водах Камы обнаружено масляное пятно размером 20 на 15 метров. Информацию передали в МЧС, МВД и линейную полицию. Предполагают, что источником загрязнения могло стать проплывающее судно.

Источник издания сообщил, что массовой гибели рыбы в месте загрязнения не зафиксировано. Обнаружены лишь единичные случаи.



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