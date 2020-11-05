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Росприроднадзор выясняет источник появления в реке Каме масляного пятна

17:33, 05.11.2020
Росприроднадзор выясняет источник появления в реке Каме масляного пятна
Фото: ojm.tatarstan.ru (архив)

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора выясняет источник появления в реке Каме масляного пятна.

По данным «Интерфакса», в водах Камы обнаружено масляное пятно размером 20 на 15 метров. Информацию передали в МЧС, МВД и линейную полицию. Предполагают, что источником загрязнения могло стать проплывающее судно.

Источник издания сообщил, что массовой гибели рыбы в месте загрязнения не зафиксировано. Обнаружены лишь единичные случаи.

Ранее в Каму выпустили 34 тысячи мальков сазана.

Общество Татарстан
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