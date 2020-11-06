«Офицеры Казани» начали новый виток земельных тяжб с исполкомом

За «подарки» 1995 года борьба продолжается в 2020-м

Местная общественная «Организация офицеров запаса и в отставке города Казани» (МОО «Офицеры Казани») вновь встретится в суде с представителями исполкома города. Как выяснило «Реальное время», организация в течение прошлого месяца подала в Арбитражный суд Татарстана два новых иска о переоформлении прав на участки в поселке Офицеров, расположенном под Казанью неподалеку от поселка Вознесенское. Это дело является частью многолетнего противостояния исполкома и «Офицеров Казани».

Дело в том, что еще в 1995 году правительство Татарстана постановило передать объединению офицеров аж 157 га земли под индивидуальное жилищное строительство семей офицеров и прапорщиков, уволенных в запас, и военнослужащих Казанского гарнизона. Соответствующее постановление тогда подписал еще премьер-министр республики Фарид Мухаметшин. Однако где конкретно эти земли расположены, в постановлении не уточняется — речь идет лишь об участках «из земель агрофирмы «Нокса». Отметим, тогда эти земли относились к Высокогорскому району и были включены в состав Казани в 1998-м.

Как заявили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома Казани, ни проект застройки, ни материалы межевания, ни информация о землепользователях в исполнительный комитет Казани не передавались. А в соответствии с Земельным кодексом, «Офицеры Казани» обязано было поставить земельный участок на кадастровый учет с уточнением границ — этого не произошло.

— Одной из основных причин возникших препятствий по оформлению участков является тот факт, что участок площадью 157 га был поставлен на кадастровый учет только в 2016 году и без уточнения координат границ. На тот момент на территории уже имелись построенные сооружения, которые были зарегистрированы и имели другие кадастровые номера. То есть предоставленный изначально участок уже не являлся исходным для уже образованных и образуемых в настоящее время или в дальнейшем индивидуальных участков, — заявляют в исполкоме.

На этот же довод суд опирался в середине 2020 года — тогда «Офицеры Казани» обжаловали отказ исполкома переоформить права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на право аренды с одновременным согласованием границ земельного участка и заключить этот договор аренды. Суд тогда встал на сторону исполкома.

Планы на развития поселка есть — сроков и денег нет

Председатель «Офицеров Казани» Рамиль Валиуллин заявил «Реальному времени», что организация нашла некие новые документы, которые должны решить проблему в пользу офицеров.

— Этот акт (постановление 1995 года, — прим. ред.) не дали привязать к местности. Мы пытались его границы через суд утвердить. Но суд не согласовал, обосновав тем, что там якобы есть очень много собственников, и этим затронем интересы третьих лиц. Но мы сейчас нашли некоторые документы: оказывается, границы давно установлены, и в течение последних лет город скрывал эту информацию. Мы сформировали новые иски: участков, которые заняты собственниками, мы не касаемся, а на те территории, которые мы считаем своими, хотим хоть как-то права оформить.

Все эти годы противостояние шло и за стенами Арбитражного суда. В 2011 году СМИ сообщали о проблемах, а проще говоря, о почти полном отсутствии в поселке таких благ цивилизации, как водопровод и газоснабжение. В материале говорилось и о том, что офицер-отставник, который получал в поселке землю, не мог оформить право собственности иначе как через суд. «Реальное время» обнаружило в судах первой инстанции по меньшей мере 62 судебных решения по землям в поселке Офицеров — суд вставал как на сторону исполкома, так и на сторону офицеров. Некоторые из решений позже устояли в Верховном суде Татарстана, некоторые — нет.

По словам Валиуллина, проблемы с коммуникациями за это время худо-бедно решились: приблизительно в 2012—2013 годах офицеры обращались к депутатам Госсовета, и после этого в поселке появились вода и электроснабжение, а также дороги под общественный транспорт. Канализацию там, впрочем, не обустроили.

По словам Валиуллина, проблемы с коммуникациями за это время худо-бедно решились: приблизительно в 2012—2013 годах офицеры обращались к депутатам Госсовета, и после этого в поселке появились вода и электроснабжение. Фото: evening-kazan.ru

Кроме того, в поселке так и не появились общественные здания — школы и детсады, а о том, что они должны быть построены, говорят и в исполкоме города. Однако там же признают: когда здесь появятся общественные учреждения и на какие деньги — неизвестно.

— Что касается планов развития территории, то сообщаем, что постановлением исполнительного комитета Казани от 21.01.2014 №296 утвержден проект планировки территории (ППТ) «Поселок Офицеров». В соответствии с ППТ, на этой территории предусмотрены одна школа, два детских сада и МФЦ. Необходимо отметить, что разработанный ППТ не устанавливает сроков реализации проекта, а также не определяет источник финансирования — обязательного условия для начала работ, — говорится в ответе пресс-службы исполкома.

В 2021 году планируется ремонт дорог по улицам Иман и Нардуган, добавили в исполкоме города.

Александр Артемьев