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Группа «Аигел» представила песню на татарском — «Ул»

16:54, 06.11.2020 1
Группа «Аигел» представила песню на татарском — «Ул»
Фото: realnoevremya.ru

Группа «Аигел» представила новую песню «Ул» («Он»). Композиция написана на татарском языке.

Песню назвали премьерой в преддверии нового альбома. На YouTube также опубликован своеобразный «клип» на эту песню. На черном фоне выделяются арабские слова, которые начинают затягиваться в гипнотический круг.

В конце октября певица Tatarka (уроженка Набережных Челнов Ирина Смелая) представила свой дебютный альбом Golden Flower. Его основная идея — показать, как могут звучать вместе татарский и английский языки.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:04
    А почему "он"-то? Может "оно" или "она"?
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