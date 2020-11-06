Группа «Аигел» представила песню на татарском — «Ул»

Группа «Аигел» представила новую песню «Ул» («Он»). Композиция написана на татарском языке.

Песню назвали премьерой в преддверии нового альбома. На YouTube также опубликован своеобразный «клип» на эту песню. На черном фоне выделяются арабские слова, которые начинают затягиваться в гипнотический круг.

В конце октября певица Tatarka (уроженка Набережных Челнов Ирина Смелая) представила свой дебютный альбом Golden Flower. Его основная идея — показать, как могут звучать вместе татарский и английский языки.

