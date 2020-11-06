В Татарстане умер экс-глава «Республиканского кадастрового центра «Земля» Назиб Бакиров

В Татарстане сегодня на 77-м году жизни умер почетный землеустроитель России, заслуженный работник сельского хозяйства РТ Назиб Бакиров.

Он родился 16 апреля 1944 года в селе Старые Киязлы Аксубаевского района ТАССР. После окончания Казанского сельхозинститута имени М. Горького он начал работать агрономом в колхозе имени Вахитова Аксубаевского района, а уже через год, в 1970-м, возглавил колхоз «Октябрь». Затем с 1973 года он работал начальником Управления сельского хозяйства Татарстана.



В 1977 году Назиб Багуманович был назначен председателем исполкома районного совета депутатов Алькеевского района, а в 1982-м стал первым секретарем Алькеевского райкома КПСС. В 1990 году Бакирова назначили заведующим отделом по работе Советов народных депутатов Верховного Совета ТССР, а в 1991 году он возглавил Секретариат Верховного Совета ТАССР. С 1995 по 1998 год занимал должность руководителя аппарата кабинета министров Татарстана.



В 1998 году Бакиров возглавил Татземпредприятие (впоследствии АО «Республиканский кадастровый центр «Земля»), с 2017 года он работал советником генерального директора организации.

Соболезнования в связи со смертью Назиба Бакирова выразили президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин и другие.