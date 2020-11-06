Американские телеканалы прервали речь Дональда Трампа о фальсификациях на выборах

Американские телеканалы MSNBC, CNBC, CBS, ABC и NBC прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа, которое прошло сегодня утром (по московскому времени). Американский лидер говорил о фальсификации результатов выборов.

По данным USA Today, целиком речь показали только CNN и Fox News.

Так, телеканал MSNBC остановил трансляцию через 35 секунд. «Мы снова находимся в необычной ситуации: не только перебиваем президента Соединенных Штатов, но и исправляем президента Соединенных Штатов», — сказал ведущий Брайан Уильям. По его словам, телеканалу не известно о фальсификациях и о победе Трампа.

WATCH: «OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr — MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020

Напомним, Трамп в своей речи заявил, что одержал победу на выборах, если учитывать лишь «законные голоса». По его словам, он победил в критически важных для этого штатах — Флориде, Айове, Индиане, Огайо. Он отметил, что добился этого, несмотря на «историческое вмешательство в выборы со стороны крупных СМИ, больших денег и крупных технологических компаний».

О том, чем могут обернуться выборы президента в США, читайте в материале «Реального времени».