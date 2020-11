Американские телеканалы прервали речь Дональда Трампа о фальсификациях на выборах

Американские телеканалы MSNBC, CNBC, CBS, ABC и NBC прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа, которое прошло сегодня утром (по московскому времени). Американский лидер говорил о фальсификации результатов выборов.

По данным USA Today, целиком речь показали только CNN и Fox News.

Так, телеканал MSNBC остановил трансляцию через 35 секунд. «Мы снова находимся в необычной ситуации: не только перебиваем президента Соединенных Штатов, но и исправляем президента Соединенных Штатов», — сказал ведущий Брайан Уильям. По его словам, телеканалу не известно о фальсификациях и о победе Трампа.

WATCH: «OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr