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Американские телеканалы прервали речь Дональда Трампа о фальсификациях на выборах

12:29, 06.11.2020
Американские телеканалы прервали речь Дональда Трампа о фальсификациях на выборах
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Американские телеканалы MSNBC, CNBC, CBS, ABC и NBC прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа, которое прошло сегодня утром (по московскому времени). Американский лидер говорил о фальсификации результатов выборов.

По данным USA Today, целиком речь показали только CNN и Fox News.

Так, телеканал MSNBC остановил трансляцию через 35 секунд. «Мы снова находимся в необычной ситуации: не только перебиваем президента Соединенных Штатов, но и исправляем президента Соединенных Штатов», — сказал ведущий Брайан Уильям. По его словам, телеканалу не известно о фальсификациях и о победе Трампа.

Напомним, Трамп в своей речи заявил, что одержал победу на выборах, если учитывать лишь «законные голоса». По его словам, он победил в критически важных для этого штатах — Флориде, Айове, Индиане, Огайо. Он отметил, что добился этого, несмотря на «историческое вмешательство в выборы со стороны крупных СМИ, больших денег и крупных технологических компаний».

О том, чем могут обернуться выборы президента в США, читайте в материале «Реального времени».

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