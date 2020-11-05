«Трамп выступил на пределе своих возможностей»: обернутся ли выборы в США судами и погромами

Чаша весов склонилась в сторону Байдена

Тема выборов президента США, которые состоялись 3 ноября, остается главной в мире, и затягивание подсчета голосов лишь подогревает интерес к ней. На данный момент расклад такой: кандидат от Демократической партии Джозеф (Джо) Байден, по последней информации телеканала Fox News, может рассчитывать на 264 голоса выборщиков, а его оппонент, республиканец и действующий президент страны Дональд Трамп, — на 214 голосов. Для победы, напомним, кандидату нужно заручиться 270 голосами выборщиков.

Associated Press (AP) предрекает Байдену не только победу в выборах, но и рекордное количество голосов, которые тот соберет. За демократа, как сообщает агентство, проголосуют 69 512 303 человека (50,1%), за Трампа — 67 069 982 человека. То есть Байден побьет рекорд однопартийца Барака Обамы, который в 2008 году собрал 69 498 516 голосов. Еще немного о рекордах: телекомпания NBC считает, что явка на выборах достигнет наивысших показателей как минимум за 120 лет и составит 159,8 млн человек.

Победу кандидату от Демократической партии отдают и букмекерские конторы. Ставки на Джо Байдена принимаются с коэффициентами от 1,22 до 1,3, то есть его шансы на победу оцениваются в 77—82%. На победу Дональда Трампа можно поставить с коэффициентом 3,5—3,6, вероятность победы оценивается примерно в 20—30%.

Байден настолько уверен в своей победе, что уже дал первое обещание — он возобновит участие США в Парижском соглашении по климату сразу же после инаугурации. Фото facebook.com/joebiden

Байден уже заявил, что наберет необходимые для победы на выборах 270 голосов выборщиков. Он настолько уверен в своей победе, что уже дал первое обещание — он возобновит участие США в Парижском соглашении по климату сразу же после инаугурации. О намерении выйти из соглашения Дональд Трамп заявил 1 июня 2017 года, но официальный выход состоялся только вчера из-за бюрократических процедур.

А между тем избирательный штаб демократа, не дожидаясь его победы на выборах, создал сайт по передаче власти новой администрации. Возможно, это связано с тем, что Трамп не дал гарантий мирной передачи власти США при своем проигрыше. Байден также учредил фонд для обеспечения точного подсчета всех голосов на выборах.

Но и Трамп не собирается без боя сдаваться, его штаб уверен в победе. Они уже подали иск в суд для приостановки подсчета голосов в Пенсильвании и запросят пересчет голосов в штате Висконсин.

Несмотря на то, что окончательных итогов еще нет, по США уже прокатились протесты. Пока что самые крупные наблюдаются в Нью-Йорке — сторонники Байдена требовали признания его победы на выборах, перекрывая автомобильное движение на улицах и выкрикивая лозунги в адрес сотрудников правоохранительных органов и Трампа. В Портленде из-за акций и вовсе введут Национальную гвардию США для пресечения беспорядков.

Будет ли «американский Майдан»?

Если накануне эксперты высказывали мнения о возможной победе Трампа, то сегодня чаша весов хоть и не окончательно, но все же склонилась в сторону Байдена. Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев констатирует победу кандидата от демократов и уверен, что «американского Майдана» не случится.



— Происходит развязка драматичной компании. Сомнений, кто станет президентом США, уже нет. У США будет новый президент, Байден. Что касается Трампа, он выступил на пределе своих возможностей, лучше, чем можно ожидать. Но сейчас все его заявления — это уже крики вдогонку уходящего поезда. Очевидно, совершенно, что у Байдена будет необходимое количество выборщиков. Понятно, что победа будет не столь убедительной для многих, я полагал, что демократы выиграют не при столь драматичных обстоятельствах — например, демократы значительно уступили в Конгрессе.

Что касается того, что Трамп может не отдать власть — есть установленные процедуры, через которые он перешагнуть не может. Можно много говорить по поводу двоевластия, «Трамп не сдастся», «американского Майдана» — все это полная ерунда. Трампу придется признать в итоге свое поражение так или иначе. И можно сколько угодно кивать на почтовое голосование, но почтовое голосование — традиционное для Америки, это не наше голосование на пеньках. Американцы всегда голосовали по почте, просто сейчас количество голосующих по почте выросло. Понятно, что по почте голосуют осторожные люди, а лично пришли голосовать «ковидоскептики». И поэтому почта за Байдена, а те, кто пришел в день голосования, — за Трампа, — полагает Калачев.



«Истина будет найдена в битвах юристов и уличных погромщиков»

Абсолютно иного мнения придерживается гендиректор Института политических исследований Сергей Марков: он предрекает и долгие судебные разбирательства, и уличные погромы.

— Сейчас произойдет большая тяжба двух юридических армий, будут судиться. Ясно, что в Висконсине и Мичигане произошли какие-то очень странные вещи во время подсчета голосов. Была тенденция там, что выигрывает Трамп. Но ночью вдруг появилось огромное количество голосов за Байдена — как пишут СМИ, в одном из округов пришло разом 200 тысяч голосов за Байдена и ни одного — за Трампа. Так не бывает. В штабе Трампа это считают фальсификацией. В результате избирательные комиссии в Висконсине и Мичигане — они там демократические, антитрамповские, «отдали» эти штаты Байдену.

Как и ожидалось, Трамп объявил о своей победе по итогам выборов, Байден ее не признал. Потом по итогам дополнительных подсчетов голосов Байден объявил о своей победе, Трамп ее не признал. Теперь будут, во-первых, суды — Трамп потребует пересчета. Есть все основания полагать, что выборы в Висконсине и Мичигане — ключевых штатах, которые резко перешли к Байдену, были фальсифицированы.



В реальности все произошло так: на одном уровне, с точки зрения большинства голосов, без сомнений победил Байден, за счет прежде всего Калифорнии и Нью-Йорка, где у него очень крупный, просто огромный перевес. Далее, на уровне выборщиков, победил Трамп, но на уровне выборщиков с учетом фальсификаций опять победил Байден. И теперь вот четвертый уровень будет — на уровне выборщиков, с учетом фальсификаций и после судов.

При этом также большую роль, по всей видимости, будет играть давление улицы. У Байдена есть активные уличные движения, как BLM и антифашисты, — они про политическое насилие, захват улиц и так далее. На стороне Трампа вот эта его милиция, о которой так много говорилось. Кроме того, за Трампа большинство рядовых сотрудников Национальной гвардии и большинство сотрудников полиции. Но за Байдена в ключевых штатах, где большинство у власти — демократы, там за Байдена руководство штата и руководство Национальной гвардии. Истина будет найдена в этих двух битвах — высокооплачиваемых юристов и уличных погромщиков.

Самое забавное — те, кто поддерживает Трампа за его бунтарство, за его поддержку свобод, в РФ голосуют за «Единую Россию». Фото facebook.com/WhiteHouse

Латентный русский бунт

Калачев обращает внимание еще на один момент — то, насколько пристально граждане России следят за выборами в США (что даже стало поводом для волны мемов в русскоязычном сегменте интернета).

Что на самом деле странно — это то, какой интерес выборы в США вызывают в России, и то количество трампистов, которое мы наблюдаем. Когда люди, устав от того, что в нашей политической жизни ничего по-настоящему непредсказуемого и конкурентного не происходит, они увлекаются американскими выборами больше, чем российскими. А самое забавное — те, кто поддерживает Трампа за его бунтарство, за его поддержку свобод, в РФ голосуют за «Единую Россию». Такое латентное бунтарство, когда люди завидуют тому, что происходит в США, но при этом высказывают в их сторону, как в Америке все плохо.

Дарья Пинегина, Александр Артемьев