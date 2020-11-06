Трамп заявил о победе на выборах по «законным голосам»

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что одержал победу на выборах, если учитывать лишь «законные голоса».



«Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые поступили поздно. Мы очень пристально смотрим за ними, но многие голоса поступили поздно», — цитирует ТАСС американского лидера.

По его словам, он победил в критически важных для этого штатах — Флориде, Айове, Индиане, Огайо. Он отметил, что добился этого, несмотря на «историческое вмешательство в выборы со стороны крупных СМИ, больших денег и крупных технологических компаний».

Фото: flickr.com

Ранее сообщалось, что подсчет голосов на президентских выборах в США затянется на неопределенное время.