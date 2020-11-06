В Казани умерла историк Айслу Кабирова

Сегодня ночью умерла крупный казанский историк, специалист по истории Великой Отечественной войны, д.и.н. Айслу Кабирова. Она была ведущим научным сотрудником Института истории им. Ш. Марджани, где возглавляла отдел новейшей истории. Ее исторические очерки выходили в «Реальном времени».

Как сообщил «Реальному времени» директор института Радик Салихов, предположительная причина смерти — воспаление легких. Айслу Кабировой было 54 года. Похоронят ее сегодня.

Айслу Шарипзяновна Кабирова с 1996 года работала в Институте языка, литературы и истории Академии наук Республики Татарстана, а с 1997 года — в Институте истории им. Ш. Марджани.

Основное внимание в своих трудах она уделяла истории Великой Л, воссозданию истории тылового региона во всей его многогранности и противоречивости в экстремальных условиях войны.

В комплексных исследованиях ученого раскрыты различные аспекты истории политико-идеологического, социально-экономического и культурного развития республики в военный период, воссоздана повседневная история трудовых коллективов, ковавших Победу на эвакуированных в ТАССР предприятиях. Работы Айслу Шарипзяновны отличают основательность, скрупулезность и серьезная научная аргументация.

Она внесла весомый вклад в развитие исторической науки в Татарстане, подготовив ряд научных и научно-популярных трудов, среди которых такие, как «Женщины Татарстана на фронте и в тылу» (1995); «Сороковые — роковые: Татарстан в годы военного лихолетья» (2011); «Татарстан в годы Великой Отечественной войны: страницы социальной истории» (2011); «Война и общество: Татарстан в 1941—1945 гг.» (2011); «Татарстан в годы военных испытаний (1941—1945 гг.)» (2015); «Нам жить и помнить. Татарская АССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)» (2016); «Татарстан: все для фронта, все для Победы! 1941—1945» (2019); и другие.

Айслу Шарипзяновна вела активную научно-экспертную работу, являлась членом Ученого совета Института истории, Национального музея Республики Татарстан, членом редакционных коллегий рецензируемых научных журналов из перечня ВАК Минобрнауки России — «Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал», «Российский гуманитарный журнал».

Была колумнистом «Реальном времени». Ее исторические очерки были посвящены различным аспектам Великой Отечественной войны — жизни на фронте и в тылу.