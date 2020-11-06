В Татарстане зарегистрировали 57 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 57 новых случаев COVID-19. Общее количество инфицированных возросло до 8 706.

Все случаи контактные, 11 человек госпитализированы, 46 получают лечение на дому. За минувшие сутки выздоровели 37 человек, за весь период — 7 713 человек, сообщает республиканский оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru

27 случаев зарегистрировано в Казани, семь — в Альметьевском районе, шесть — в Нижнекамском, пять — в Челнах, по два случая выявили в Сабинском, Кукморском, Зеленодольском районах. По одному случаю зарегистрировали в Балтасинском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском, Заинском, Алексеевском районах.

