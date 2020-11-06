В Елабужском лесничестве ликвидировали свалку шин

На территории лесного фонда в выделе 6 квартала 99 Татарстанского участкового лесничества Елабужского лесничества ликвидировали несанкционированную свалку автомобильных шин. Сотрудники вывезли 13 куб. м отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.



С начала года с территории лесничества собрали и вывезли 69 куб. м твердых бытовых отходов. Руководитель-лесничий Рамис Гилазиев отметил, что такие отходы, как шины, согласно законодательству, должны сдаваться в специализированные предприятия.

Ранее сообщалось о том, что в Татарстане ликвидировали 96% свалок, занесенных в «Экологическую карту».