В Елабужском лесничестве ликвидировали свалку шин
На территории лесного фонда в выделе 6 квартала 99 Татарстанского участкового лесничества Елабужского лесничества ликвидировали несанкционированную свалку автомобильных шин. Сотрудники вывезли 13 куб. м отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.
С начала года с территории лесничества собрали и вывезли 69 куб. м твердых бытовых отходов. Руководитель-лесничий Рамис Гилазиев отметил, что такие отходы, как шины, согласно законодательству, должны сдаваться в специализированные предприятия.
Ранее сообщалось о том, что в Татарстане ликвидировали 96% свалок, занесенных в «Экологическую карту».ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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