В Татарстане ликвидировали 96% свалок, занесенных в «Экологическую карту»

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В текущем году в области обращения с отходами выявлено более 1,6 тыс. нарушений, рассказал на брифинге в кабмине республики министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Все факты несанкционированного размещения отходов заносятся в ГИС «Экологическая карта». В текущем году туда попали данные 1 287 свалок, 96% из которых на сегодня ликвидированы.

На этой неделе в Авиастроительном районе Казани ликвидировали свалку на пересечении улиц Мариупольской и Черкасова.

