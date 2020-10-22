В Татарстане ликвидировали 96% свалок, занесенных в «Экологическую карту»
В текущем году в области обращения с отходами выявлено более 1,6 тыс. нарушений, рассказал на брифинге в кабмине республики министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
Все факты несанкционированного размещения отходов заносятся в ГИС «Экологическая карта». В текущем году туда попали данные 1 287 свалок, 96% из которых на сегодня ликвидированы.
На этой неделе в Авиастроительном районе Казани ликвидировали свалку на пересечении улиц Мариупольской и Черкасова.
Справка
ГИС «Экологическая карта» — электронный сервис, с помощью которого любой желающий сможет отслеживать ход работ по ликвидации зарегистрированных, выявленных мест несанкционированного размещения отходов, а также иные нарушения природного законодательства.
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