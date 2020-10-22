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В Татарстане ликвидировали 96% свалок, занесенных в «Экологическую карту»

09:36, 22.10.2020
В Татарстане ликвидировали 96% свалок, занесенных в «Экологическую карту»
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В текущем году в области обращения с отходами выявлено более 1,6 тыс. нарушений, рассказал на брифинге в кабмине республики министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Все факты несанкционированного размещения отходов заносятся в ГИС «Экологическая карта». В текущем году туда попали данные 1 287 свалок, 96% из которых на сегодня ликвидированы.

На этой неделе в Авиастроительном районе Казани ликвидировали свалку на пересечении улиц Мариупольской и Черкасова.

Справка

ГИС «Экологическая карта» — электронный сервис, с помощью которого любой желающий сможет отслеживать ход работ по ликвидации зарегистрированных, выявленных мест несанкционированного размещения отходов, а также иные нарушения природного законодательства.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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