Эксперт: подсчет голосов на выборах в США затянется до конца недели

Эксперт считает, что подсчет голосов на президентских выборах в США затянется на неопределенное время. Такое мнение выразил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

«Интрига будет сохраняться. Неизвестно, как суды прореагируют. Это первое. Второе — в Пенсильвании до 6 ноября собираются ждать бюллетеней, которые по почте могут прийти с опозданием. Так что это еще затянется, я думаю, на неопределенное время — до конца недели точно», — заявил Рогулев RT.

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По его мнению, противостояние на выборах «проявилось в полной мере». Благодаря досрочному голосованию и голосованию по почте явка существенно повысилась.



Напомним, на данный момент расклад такой: кандидат от Демократической партии Джозеф (Джо) Байден, по информации телеканала Fox News, может рассчитывать на 264 голоса выборщиков, а его оппонент, республиканец и действующий президент страны Дональд Трамп, — на 214 голосов. Для победы, напомним, кандидату нужно заручиться 270 голосами выборщиков.

