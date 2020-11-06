Главное к утру: внутриутробная операция в РКБ, новая резолюция ООН, акционист в образе Иисуса Христа в Москве
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 6 ноября.
- Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России, которая предполагает празднование всеми государствами и людьми 8 и 9 мая в знак уважения памяти жертв Второй мировой войны.
- На 76-м году жизни умер экс-солист рок-группы Uriah Heep британский музыкант Кен Хенсли. Об этом на своей станице в Facebook сообщил его брат Тревор Хенсли.
- По словам главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, в марте 2021 Россию ожидает новая волна коронавируса. Новое «нашествие» COVID-19 будет менее бурным, если будет работать вакцина. Весной новая волна, как и осенние вспышки болезни, будет связана с сезонными заболеваниями ОРВИ и гриппом.
Закончиться пандемия коронавируса в России, по прогнозам Проценко, должна к июню следующего года.
- Врачи РКБ в Казани провели удачную операцию на сердце ребенка, находящегося в утробе матери. У малыша не развивался клапан сердца, поэтому ребенок мог погибнуть, не родившись. Казанские эндоваскулярные хирурги и врачи УЗИ РКБ на 32-й неделе беременности смогли установить неродившемуся малышу баллон, который расширил клапан легочной артерии. При этом операция длилась всего 15 минут.
- В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали акциониста в образе Иисуса Христа. Его распяли на кресте и подожгли. Так молодой человек проводил акцию в поддержку политзаключенных. Его единомышленники подожгли его и бросали в огонь уголовные дела.
Общество Татарстан
Ну все уже увидели в новостях и я себе добавлю.— george markov (@pixsl_markov) November 5, 2020
Активист Павел @krisevich Крисевич в облике Иисуса Христа на кресте в окружении горящих томов уголовных дел политзаключённых. pic.twitter.com/JTLrBZQU9C
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