Новости общества

07:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главное к утру: внутриутробная операция в РКБ, новая резолюция ООН, акционист в образе Иисуса Христа в Москве

07:00, 06.11.2020
Главное к утру: внутриутробная операция в РКБ, новая резолюция ООН, акционист в образе Иисуса Христа в Москве
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 6 ноября.

  • Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России, которая предполагает празднование всеми государствами и людьми 8 и 9 мая в знак уважения памяти жертв Второй мировой войны.
  • На 76-м году жизни умер экс-солист рок-группы Uriah Heep британский музыкант Кен Хенсли. Об этом на своей станице в Facebook сообщил его брат Тревор Хенсли.
Фото: facebook.com/trevor.hensley.779
  • По словам главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, в марте 2021 Россию ожидает новая волна коронавируса. Новое «нашествие» COVID-19 будет менее бурным, если будет работать вакцина. Весной новая волна, как и осенние вспышки болезни, будет связана с сезонными заболеваниями ОРВИ и гриппом.
    Закончиться пандемия коронавируса в России, по прогнозам Проценко, должна к июню следующего года.
  • Врачи РКБ в Казани провели удачную операцию на сердце ребенка, находящегося в утробе матери. У малыша не развивался клапан сердца, поэтому ребенок мог погибнуть, не родившись. Казанские эндоваскулярные хирурги и врачи УЗИ РКБ на 32-й неделе беременности смогли установить неродившемуся малышу баллон, который расширил клапан легочной артерии. При этом операция длилась всего 15 минут.
Фото: minzdrav.tatarstan.ru
  • В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали акциониста в образе Иисуса Христа. Его распяли на кресте и подожгли. Так молодой человек проводил акцию в поддержку политзаключенных. Его единомышленники подожгли его и бросали в огонь уголовные дела.
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем