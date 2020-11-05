Умер экс-солист рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли

На 76-м году жизни умер экс-солист рок-группы Uriah Heep британский музыкант Кен Хенсли. Об этом на своей станице в Facebook сообщил его брат Тревор Хенсли.

«Я пишу это с тяжелым сердцем, чтобы сообщить вам, что мой брат Кен Хенсли мирно скончался в среду вечером», — написал Хенсли.

Причина смерти музыканта не называется. По словам его брата, это стало «неожиданной потерей».

Фото: facebook.com/trevor.hensley.779

Прощание с Кеном Хенсли пройдет в узком кругу. Он будет кремирован на частной церемонии в Испании.

Напомним, что группа Uriah Heep планировала в этом году дать концерт в Казани, но его перенесли на апрель 2021 года из-за коронавируса. Билеты на мероприятия все еще продаются.