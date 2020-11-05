В ООН приняли резолюцию России о днях памяти жертв Второй мировой войны

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России, которая предполагает празднование всеми государствами и людьми 8 и 9 мая в знак уважения памяти жертв Второй мировой войны.

«Предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны», — цитирует «РИА Новости» текст новой резолюции.

Рекомендацию отмечать один или два дня памяти погибших ООН выразила в своей резолюции еще в 2004 году. Тогда же Генассамблея признала, что государства-члены могут иметь свои дни победы во Второй мировой войне.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

В 2015 году ГА ООН приняла российский проект резолюции о ликвидации расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости, а также против героизации нацизма.

