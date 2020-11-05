У здания ФСБ в Москве задержали акциониста в образе Иисуса Христа

В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали акциониста в образе Иисуса Христа. Его распяли на кресте и подожгли, сообщает «Интерфакс».

Так молодой человек проводил акцию в поддержку политзаключенных. Его единомышленники подожгли его и бросали в огонь уголовные дела.

Ну все уже увидели в новостях и я себе добавлю.



Активист Павел @krisevich Крисевич в облике Иисуса Христа на кресте в окружении горящих томов уголовных дел политзаключённых. pic.twitter.com/JTLrBZQU9C — george markov (@pixsl_markov) November 5, 2020

По данным «МБХ медиа», горючее вещество, которое применили акционисты, не способно причинить вред человеку, так как горит при 40 градусах.

В декабре 2019-го в столице возле здания ФСБ на Лубянке 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров открыл стрельбу из автомата. В результате пострадали пять человек.

