Казанские врачи прооперировали малыша в утробе матери

Врачи РКБ в Казани провели удачную операцию на сердце ребенка, находящегося в утробе матери. Об этом рассказали в Минздраве Татарстана.

У малыша не развивался клапан сердца, поэтому ребенок мог погибнуть, не родившись. Казанские эндоваскулярные хирурги и врачи УЗИ РКБ на 32-й неделе беременности смогли установить неродившемуся малышу баллон, который расширил клапан легочной артерии. При этом операция длилась всего 15 минут.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

После работы врачей у ребенка начал хорошо работать левый желудочек. Уже после рождения ему потребовалась еще одна операция в ДРКБ, где ему пересадили собственный клапан легочной артерии на позицию аорты. А вместо забранного клапана легочной артерии имплантировали биологический.

Сообщается, что пересаженный клапан на месте аорты будет расти вместе с ребенком. Биологический нужно будет периодически менять, примерно два-три раза до достижения 18 лет.



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