Новости экономики

07:15 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В ВШЭ предложили поднять налоги для состоятельных граждан

06:20, 06.11.2020
В ВШЭ предложили поднять налоги для состоятельных граждан
Фото: pixabay.com

Экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) считают, что личные неинвестируемые доходы состоятельных россиян и неинвестируемые средства корпораций нужно обложить повышенными налогами. Предложение содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на последующие три года.

При доходе физлиц свыше 12 млн и 24 млн рублей в год налоговая ставка составит 20-24%. Еще речь идет о возвращении к ставке 24% или 30% по налогу на прибыль.

pixabay.com

По мнению экономистов, нынешняя внешнеэкономическая ситуация и уровень контроля ограничивает возможности бегства национального капитала и вывода денег за рубеж. Как следствие, повышение налогов не спровоцирует массовую эмиграцию налогоплательщиков.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении единогласно приняли поправки в Налоговый кодекс о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для лиц, чьи доходы превышают 5 млн рублей.

ЭкономикаФинансыБюджет
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем