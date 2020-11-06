В ВШЭ предложили поднять налоги для состоятельных граждан

Экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) считают, что личные неинвестируемые доходы состоятельных россиян и неинвестируемые средства корпораций нужно обложить повышенными налогами. Предложение содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на последующие три года.

При доходе физлиц свыше 12 млн и 24 млн рублей в год налоговая ставка составит 20-24%. Еще речь идет о возвращении к ставке 24% или 30% по налогу на прибыль.

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По мнению экономистов, нынешняя внешнеэкономическая ситуация и уровень контроля ограничивает возможности бегства национального капитала и вывода денег за рубеж. Как следствие, повышение налогов не спровоцирует массовую эмиграцию налогоплательщиков.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении единогласно приняли поправки в Налоговый кодекс о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для лиц, чьи доходы превышают 5 млн рублей.