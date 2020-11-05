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Представители Татарстана стали лауреатами всероссийской премии «Гордость нации»

21:57, 05.11.2020
Представители Татарстана стали лауреатами всероссийской премии «Гордость нации»
Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Два представителя Татарстана стали обладателями наград Всероссийской общественной премии «Гордость нации», сообщает пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ.

Лауреатами третьей степени в номинациях «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики» и «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества» стали следующие проекты из Татарстана:

  • Единый интернет-портал «Наш дом Татарстан» зампреда совета Ассамблеи народов Татарстана, директора Дома дружбы народов РТ Ирека Шарипова;
  • Этнофестиваль «Марийская восьмерка» директора Менделеевского Дома дружбы народов Фирузы Габдрахмановой и начальника управления культуры Менделеевского района РТ Екатерины Шигаповой.

Всего лауреатами конкурса стали 17 представителей из регионов России. Лучших отобрали из 700 заявок.

Напомним, что в середине октября президент Татарстана Рустам Минниханов вручил дипломы и знаки лауреатов премии президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества.

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