Представители Татарстана стали лауреатами всероссийской премии «Гордость нации»
Два представителя Татарстана стали обладателями наград Всероссийской общественной премии «Гордость нации», сообщает пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ.
Лауреатами третьей степени в номинациях «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики» и «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества» стали следующие проекты из Татарстана:
- Единый интернет-портал «Наш дом — Татарстан» зампреда совета Ассамблеи народов Татарстана, директора Дома дружбы народов РТ Ирека Шарипова;
- Этнофестиваль «Марийская восьмерка» директора Менделеевского Дома дружбы народов Фирузы Габдрахмановой и начальника управления культуры Менделеевского района РТ Екатерины Шигаповой.
Всего лауреатами конкурса стали 17 представителей из регионов России. Лучших отобрали из 700 заявок.
Напомним, что в середине октября президент Татарстана Рустам Минниханов вручил дипломы и знаки лауреатов премии президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества.
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