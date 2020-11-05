Четыре школьника из Татарстана выиграли по одному миллиону рублей на конкурсе «Большая перемена»

Четыре 11-классника из Татарстана выиграли по одному миллиону рублей на конкурсе «Большая перемена», который проходил в «Артеке». Еще девять учеников 9-10 классов школ республики стали обладателями 200 тыс. рублей.

Основными критериями оценки школьников стали их успеваемость, уровень коммуникации и умение решать сложные ситуации, сообщает пресс-служба Министерства молодежи РТ.

Фото: minmol.tatarstan.ru

Ученики 11 классов свой миллион смогут вложить в образование и получить дополнительные пять баллов при поступлении в российские вузы. Остальные школьники-победители могут потратить выигранные средства на допобразование и гаджеты. Кроме того, финалисты награждены путевкой в «Артек».

В июне школьники из Татарстана заняли призовые места в Innopolis Open 2020 по робототехнике.

