Innopolis Open 2020 по робототехнике выиграли школьники из Татарстана

Школьники из Татарстана заняли конкурсные места в Innopolis Open 2020 по робототехнике. Конкурс прошел в дистанционном формате для 120 участников 12—18 лет из 23 регионов России и Республики Беларусь.

Как сообщает Министерство образования РТ, участники соревновались по пяти профилям: интеллектуальные автономные необитаемые подводные аппараты, манипуляционные и мобильные интеллектуальные робототехнические системы, интеллектуальные беспилотные автомобили и беспилотные летательные аппараты. Задания школьники выполняли по видеосвязи на виртуальных полигонах.

От Татарстана призовые места заняли шестеро детей. Победители получили призы и облегченные условия поступления в Университет Иннополис.



Ранее ученые Университета Иннополис и Казанский электротехнический завод (КЭТЗ) сообщили о разработке медицинского робота-хирурга. Его опытные испытания планируется провести через полтора-два года.

