В Германии считают, что атака радикальных исламистов может произойти в любой момент

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В Германии заявили, что в стране может в любой момент произойти атака исламистов. Такое мнение выразил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

«Угроза у нас в стране высока. Следует исходить из того, что в любое время могут произойти теракты», — передает слова министра ТАСС.

При этом он добавил, что борьба против террористов направлена против фанатично настроенного экстремизма, который опирается на насилие, а не на ислам в целом как религию.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об усилении контроля на границах шенгенской зоны из-за возросшей террористической угрозы.

