Макрон сообщил об усилении контроля на границах шенгенской зоны
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об усилении контроля на границах шенгенской зоны из-за возросшей террористической угрозы.
Так, в стране численность пограничной полиции и сотрудников таможни увеличат с 2 400 до 4 800 человек, передает ТАСС.
Французский лидер заявил о необходимости пересмотра шенгенской системы и увеличения контроля на границах. С данной инициативой он выступит на саммите ЕС в декабре.
В шенгенскую зону входят 26 стран, отменивших внутренний пограничный контроль. На этой территории живут более 400 млн человек.
Европу с конца октября потрясли террористические атаки, начавшиеся с убийства школьного учителя в пригороде Парижа за показ карикатур на пророка. Спустя две недели во Франции произошло три нападения. В понедельник в Вене несколько человек, вооруженных винтовками, устроили стрельбу в шести местах. Одно из нападений произошло возле синагоги. Согласно последним данным, жертвами теракта стали четыре человека, еще 22 пострадали. Связаны ли все эти нападения между собой, пока неизвестно.
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