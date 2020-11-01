В Каму выпустили 34 тысячи мальков сазана
В Лаишевском районе Татарстана в Каму выпустили 34 тысячи мальков сазана. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам.
Рыбу доставили в специальных контейнерах из Саратовской области. Специалисты отмечают, что с сентября по ноябрь — благоприятное время для выпуска молоди.
«Промышленное рыболовство — важная составляющая развития экономики республики. Мероприятия по выпуску мальков являются неотъемлемой частью комплекса мер по воспроизводству биологических ресурсов», — комментируют в ведомстве.
Ранее в Кайбицком районе выпустили почти 3,5 тысячи особей молоди сазана.
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