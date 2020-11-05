В Челнах ликвидировали незаконную парковку после того, как местная жительница выгнала скорую

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Прокуратура Челнов провела проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором женщина прогнала скорую помощь с парковки возле дома.

Надзорное ведомство установило, что инцидент произошел утром 31 октября возле многоквартирного дома 7/8 поселка ГЭС. Женщина, выгонявшая скорую, — жительница этого дома.

В ее действиях усматриваются признаки самоуправства, информация передана в отдел полиции №2 «Комсомольский» УМВД по Челнам для установления личности и привлечения ее к административной ответственности.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Парковку на придомовой территории незаконно организовали несколько жильцов дома. При этом земельный участок они огородили столбами с цепочками. Более того, незаконная парковка расположена на озелененной территории.

По закону собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество, земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, на территории которого расположен дом. Все вопросы, связанные с использованием земельного участка, решаются на общем совете.

Решение об ограждении земельного участка под парковку жильцами дома в многоквартирном доме на общем собрании не принималось. Управляющая организация ООО «ПКФ «Жилкомсервис» не обеспечила контроль за надлежащим содержанием земли, что привело к самовольной установке ограждений на озелененной территории.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя ООО «ПКФ «Жилкомсервис» представление об устранении нарушений и привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Надзорное ведомство потребовало ликвидировать незаконную парковку, демонтировать ограждения и обеспечить надлежащее содержание озелененной территории возле многоквартирного дома. Ход и результаты проверки в отношении женщины на предмет самоуправства остаются на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, в соцсетях распространилось видео, на котором женщина требовала от работников скорой помощи покинуть ее парковочное место и закрывала его цепочкой. Медики в тот момент ждали пожилых пациентов.