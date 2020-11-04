Челнинка выгнала карету скорой помощи с парковки — ее ищет полиция
Жительницу Набережных Челнов, выгнавшую карету скорой помощи с парковки своего двора, теперь ищет полиция. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Прокуратура усмотрела в действиях женщины признаки административного правонарушения по статье «Самоуправство». Ведомство направило информацию в отдел полиции №2 «Комсомольский» Управления МВД России по Челнам, чтобы установить ее личность.
Запись с видеорегистратора выложена в соцсети. На записи видно, как женщина требует покинуть парковочное место и закрывает его цепочкой. Скорая ожидала пожилых пациентов, сообщает chelny-biz.
Ранее сообщалось, что в Челнах скорая зафиксировала максимальное количество вызовов.ОбществоМедицина Татарстан
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