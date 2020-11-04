Челнинка выгнала карету скорой помощи с парковки — ее ищет полиция

Жительницу Набережных Челнов, выгнавшую карету скорой помощи с парковки своего двора, теперь ищет полиция. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Прокуратура усмотрела в действиях женщины признаки административного правонарушения по статье «Самоуправство». Ведомство направило информацию в отдел полиции №2 «Комсомольский» Управления МВД России по Челнам, чтобы установить ее личность.

realnoevremya.ru

Запись с видеорегистратора выложена в соцсети. На записи видно, как женщина требует покинуть парковочное место и закрывает его цепочкой. Скорая ожидала пожилых пациентов, сообщает chelny-biz.

Ранее сообщалось, что в Челнах скорая зафиксировала максимальное количество вызовов.