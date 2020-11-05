В Казань доставят картины с вооруженным сопровождением
На сайте госзакупок оказался тендер на оказание услуг по транспортировке произведений изобразительного искусства с вооруженным сопровождением по маршруту Подольск — Казань. Начальная цена контракта составляет почти 1,6 млн рублей.
Заказчиком выступает Государственный музей изобразительных искусств Татарстана. Согласно техзаданию, в Казань должны доставить произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства (ДПИ) в количестве 600 единиц.
Помимо требований об оснащении транспортного средства, указывается наличие вооруженного сопровождения транспортировки произведений для обеспечения безопасности по маршруту. Организация должна обеспечить не менее одного экипажа и двух вооруженных охранников для одного автомобиля, осуществляющего транспортировку.
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