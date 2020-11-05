Исполком Казани разрешил застройщику увеличить высоту возводимого возле ЖК «Современник» дома до 75 метров

Власти Казани разрешили ООО «Ай-Кью Девелопмент» отклониться от предельных параметров при строительстве жилой многоэтажки. В частности, компания получила одобрение на увеличение высоты здания до 75 метров.

Кроме того, плотность жилого фонда застройщик может повысить до 32,4 тыс. кв. м на гектар, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии. Максимальный процент застройки участка увеличится до 70%.

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Согласно документу, компания собирается построить жилой дом на улице Алексея Козина. Площадь участка составляет 6 355 кв. м.

По данным из открытых источников, «Ай-Кью Девелопмент» является застройщиком ЖК IQ DOM на Оренбургском тракте, ЖК Skyline на улице Новаторов и ЖК Atlantis Deluxe на Шоссейной.