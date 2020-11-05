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В Татарстане за сутки выявили более 50 заразившихся COVID-19

10:49, 05.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявили более 50 заразившихся COVID-19
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

За последние сутки в Татарстане выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Их количество за все время пандемии достигло 8 649.

По данным республиканского оперштаба, восемь пациентов с COVID-19 госпитализированы. Остальные проходят лечение на дому.

Также за сутки выздоровели 32 пациента. Всего от болезни избавились 7 676 человек.

Фото: : realnoevremya.ru / Максим Платонов

По последним данным, среди вновь выявленных больных 40 человек из Казани, четверо из Зеленодольского района, трое из Челнов. По одному случаю приходится на Верхнеуслонский, Дрожжановский, Лаишевский, Пестречинский, Сабинский и Сармановский районы.

АналитикаОбществоМедицина Татарстан
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