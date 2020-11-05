В Казани возбудили дело о завышении тарифа на захоронение отходов

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В ГСУ МВД Татарстана возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей и сотрудников УЭБиПК, организации и предприятия Казани за 2018 год переплатили завысившему тариф оператору не менее 4 млн рублей.



В преступлении подозревают директора коммерческой компании. По данным силовиков, с января по декабрь 2018 года он применял в расчетах с потребителями коммунальной услуги по захоронению твердых коммунальных отходов более высокий тариф. Этот тариф был утвержден для иного регионального оператора.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде.