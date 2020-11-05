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Минниханов установил карантин в Буинском районе из-за птичьего гриппа

09:53, 05.11.2020
Минниханов установил карантин в Буинском районе из-за птичьего гриппа
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, устанавливающий карантин на территории Буинского района из-за птичьего гриппа.

Согласно документу, карантин вводится «на территории частного подворья дома №2 по улице Школьной в селе Черки-Гришино». Угрожаемая зона определяется в радиусе 5 км. Зона наблюдения — 10 км.

Напомним, в конце октября в хозяйствах Муслюмовского и Дрожжановского районов Татарстана установили карантин по птичьему гриппу.

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