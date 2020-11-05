Минниханов установил карантин в Буинском районе из-за птичьего гриппа
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, устанавливающий карантин на территории Буинского района из-за птичьего гриппа.
Согласно документу, карантин вводится «на территории частного подворья дома №2 по улице Школьной в селе Черки-Гришино». Угрожаемая зона определяется в радиусе 5 км. Зона наблюдения — 10 км.
Напомним, в конце октября в хозяйствах Муслюмовского и Дрожжановского районов Татарстана установили карантин по птичьему гриппу.ОбществоВластьПромышленностьАгропром Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым