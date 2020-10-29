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Промышленность

В двух хозяйствах Татарстана установили карантин по птичьему гриппу

16:33, 29.10.2020
В двух хозяйствах Татарстана установили карантин по птичьему гриппу
Фото: pixabay.com

В хозяйствах Муслюмовского и Дрожжановского районов Татарстана установили карантин по птичьему гриппу. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Карантин действует на территории крестьянского хозяйства «Тухфатуллин Фанис Махсутович» у села Новое Дрожжаное Дрожжановского района и на части земельного участка у деревни Дусай Муслюмовского района.

pixabay.com

В зону риска вошли территории в радиусе 5 километров от их границ, под наблюдением — территории радиусом 10 км от границ неблагополучных пунктов.

Указ вступил в силу 28 октября.

Ранее сообщалось, что в Муслюмовском и Дрожжановском районах Татарстана нашли птичий грипп.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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