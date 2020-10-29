В двух хозяйствах Татарстана установили карантин по птичьему гриппу

В хозяйствах Муслюмовского и Дрожжановского районов Татарстана установили карантин по птичьему гриппу. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Карантин действует на территории крестьянского хозяйства «Тухфатуллин Фанис Махсутович» у села Новое Дрожжаное Дрожжановского района и на части земельного участка у деревни Дусай Муслюмовского района.



pixabay.com

В зону риска вошли территории в радиусе 5 километров от их границ, под наблюдением — территории радиусом 10 км от границ неблагополучных пунктов.

Указ вступил в силу 28 октября.

Ранее сообщалось, что в Муслюмовском и Дрожжановском районах Татарстана нашли птичий грипп.

