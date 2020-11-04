«Зенит» дома сыграл вничью с «Лацио» в матче Лиги чемпионов
«Зенит» дома сыграл вничью с итальянским «Лацио» (1:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.
Питерцы первыми открыли счет, на 31-й минуте игры Александр Ерохин замкнул комбинацию хозяев. «Лацио» отыгрался в самой концовке встречи. На 82-й минуте матча Фелипе Кайседо отправил мяч в сетку ворот Михаила Кержакова.
Таким образом, «Зенит» набрал первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее питерский клуб уступил бельгийскому «Брюгге» (1:2) и немецкой «Боруссии Д» (0:2).
«Зенит» (Россия) — «Лацио» (Италия) — 1:1 (1:0)
Голы:
1:0 — 31, Ерохин (Дзюба);
1:1 — 82, Кайседо (Ачерби).
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Все, 1:1. Матч окончен #ЗенитЛацио pic.twitter.com/AnRMNzfnCD— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 4, 2020
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