Штаб Трампа запросит пересчет голосов в Висконсине из-за сомнений в достоверности результатов

Штаб действующего президента США Дональда Трампа запросит пересчет голосов в Висконсине. Об этом сообщил представитель предвыборной кампании Тим Мертоу.



«Президент Трамп видит достаточно оснований, чтобы запросить пересчет, и мы немедленно это сделаем», — приводит RT его слова.

В его штабе считают, что соцопросы, которые проводились в штате, были использованы «в качестве тактики подавления воли избирателей». Еще там заявили, что получили сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, и это вызвало «серьезные сомнения в достоверности результатов голосования».

wikipedia.org

Ранее сообщалось, что Байден обогнал действующего президента Штатов Дональда Трампа в штате Мичиган, набрав 49,4% голосов.