Байден обошел Трампа в выборной гонке в Мичигане
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обогнал действующего президента Штатов Дональда Трампа в штате Мичиган, набрав 49,4% голосов. Трамп получил в выборной гонке 49,0% голосов. Об этом сообщает «РИА Новости».
Несколько часов назад Трамп лидировал с результатом 49,4%. На тот момент было обработано 90% бюллетеней, отставание Байдена составляло всего 0,3%.
Напомним, Байден сократил отставание от Трампа в штате Мичиган. Победа в этом штате очень важна для кандидата, поскольку дает ему 16 голосов избирателей.ОбществоВласть
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