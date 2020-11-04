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Вход на последний в 2020 году матч ФК «КАМАЗ» будет свободным

20:35, 04.11.2020
Вход на последний в 2020 году матч ФК «КАМАЗ» будет свободным
Фото: vk.com/fckamaz

5 ноября вход на матч ФК «КАМАЗ» будет бесплатным — это заключительный матч клуба в этом году. В 18.00 на поле команда примет ФК «Зенит-Ижевск». Об этом сообщают «Челнинские известия».

При посещении игры обязательно наличие при себе маски.

vk.com/fckamaz

Ранее ФК «КАМАЗ» присудили техническую победу в матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) над ФК «Челябинск». Челябинский клуб не смог явиться на игру из-за ухода команды на карантин — у некоторых членов команды подтвердились положительные результаты на коронавирус.

СпортФутбол Татарстан
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