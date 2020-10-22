ФК «КАМАЗ» присудили техническую победу над «Челябинском» в матче ПФЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил ФК «КАМАЗ» техническую победу 3:0 в матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) над ФК «Челябинск».

Челябинский клуб не смог явиться на игру из-за ухода команды на карантин. У нескольких представителей «Челябинска» были получены положительные результаты теста на коронавирус.

Таким образом, «КАМАЗ» после 12 сыгранных матчей в ПФЛ набрал 25 очков и вышел на третье место в группе 4.

Фото: vk.com/fckamaz

Напомним, ранее челнинский клуб сменил главного тренера, назначив вместо Михаила Белова, подавшего в отставку, Ильдара Ахметзянова.