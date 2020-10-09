В ноябре из Казани в Стамбул откроется новый авиарейс

1 ноября из Казани открывается новый авиарейс в Стамбул. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы «Победы» из Казани будут прибывать в новый турецкий аэропорт — Международный аэропорт Стамбула. Россиянам для посещения Турции на период до 60 дней оформление визы не требуется, сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

realnoevremya.ru

С 1 октября авиакомпания Azur air нарастила свою чартерную программу рейсов из Казани в Анталью. Теперь она продлится до 24 октября.

