Следствие подтвердило, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что подтвердилась версия следствия о том, что устроивший в Вене теракт действовал в одиночку. Это стало ясно после анализа видеозаписей нападения.



Эксперты федерального управления уголовной полиции изучили один терабайт данных и 20 тысяч видеозаписей, предоставленных очевидцами. «Благодаря анализу видеозаписей мы смогли установить, что постоянно возрастающие выводы следствия касательно теории о террористе-одиночке подтвердились», — приводит «РИА Новости» слова Нехаммера с пресс-конференции.

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Напомним, на севере Австрии задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене.

