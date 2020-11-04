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Следствие подтвердило, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку

19:19, 04.11.2020
Следствие подтвердило, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку
Фото: instagram.com/aidagarifullina

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что подтвердилась версия следствия о том, что устроивший в Вене теракт действовал в одиночку. Это стало ясно после анализа видеозаписей нападения.

Эксперты федерального управления уголовной полиции изучили один терабайт данных и 20 тысяч видеозаписей, предоставленных очевидцами. «Благодаря анализу видеозаписей мы смогли установить, что постоянно возрастающие выводы следствия касательно теории о террористе-одиночке подтвердились», — приводит «РИА Новости» слова Нехаммера с пресс-конференции.

wikimedia.org

Напомним, на севере Австрии задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене.

ОбществоПроисшествия
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