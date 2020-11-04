Байден сократил отставание от Трампа в штате Мичиган

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сокращает отставание от действующего президента штатов Дональда Трампа, набирая 49,1% голосов в штате Мичиган. Трамп получает 49,4% голосов. После обработки 90% бюллетеней отставание Байдена составляет 0,3%. Об этом сообщает «РИА Новости».



При этом в выборной гонке Трамп сокращает разрыв в штате Невада — после обработки 86% голосов у него — 48,7%, у демократа — 49,3%. Напомним, победа в Мичигане принесет кандидату 16 голосов, а в Неваде — шесть.

После обработки 92% бюллетеней в Джорджии у Трампа — 50,5% голосов, в то время как у Байдена — 48,3% соответственно. В Северной Каролине после обработки 95% бюллетеней — 50,1% и 48,6% соответственно, в Висконсине после обработки 97% бюллетеней — 48,8% против 49,4% соответственно.

Напомним, «Реальное время» публиковало комментарий политолога о выборах президента США.