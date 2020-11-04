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Ушел из жизни художник декоративно-прикладного искусства Рашид Асадуллин

16:57, 04.11.2020
Ушел из жизни художник декоративно-прикладного искусства Рашид Асадуллин
Фото: pixabay.com

Ушел из жизни художник декоративно-прикладного искусства Рашид Асадуллин. Ему было 62 года. Об этом сообщает Союз художников Татарстана на официальной странице в Facebook. Причины смерти не уточняются.

Асадуллин был мастером в различных областях декоративно-прикладного искусства, еще он был художником по металлу. Его произведения находятся в собраниях государственных музеев, российских и зарубежных галереях и в частных коллекциях.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане на 77-ом году жизни скончался заслуженный тренер России по лыжному спорту Юрий Золотов.

ОбществоКультура Татарстан
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