Ушел из жизни художник декоративно-прикладного искусства Рашид Асадуллин

Ушел из жизни художник декоративно-прикладного искусства Рашид Асадуллин. Ему было 62 года. Об этом сообщает Союз художников Татарстана на официальной странице в Facebook. Причины смерти не уточняются.



Асадуллин был мастером в различных областях декоративно-прикладного искусства, еще он был художником по металлу. Его произведения находятся в собраниях государственных музеев, российских и зарубежных галереях и в частных коллекциях.

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