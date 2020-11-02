В Татарстане умер заслуженный тренер России по лыжному спорту Юрий Золотов

В Татарстане на 77-м году жизни скончался заслуженный тренер России по лыжным гонкам Юрий Золотов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан.

Золотов долгие годы был преподавателем ведущих казанских вузов. Наибольший вклад Юрий Федорович внес в подготовку спортсменов ко Всемирным Универсиадам.

За время преподавания он воспитал многих спортсменов, среди которых выделяется мастер спорта мирового класса, чемпион Всемирной Универсиады (1987) Николай Герасимов.

За успешную работу Золотов был награжден знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта РТ».

Напомним, ранее стало известно о смерти мастера спорта России по спортивной борьбе Александра Сергачева.