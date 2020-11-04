Политолог прокомментировал выборы президента США

Выборы президента США в этом году стали «войной антирейтингов», считает исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. В отличие от прошлого голосования, большую роль играют противники кандидатов.

«Потому что ведь те люди, которые поддерживали и поддерживают Джо Байдена, в общем-то тоже не видят в нем какого-то яркого, интересного и нового политика, скорее они поддерживают его как просто оппонента Дональда Трампа», — цитирует эксперта RT.

Также разительно различается скорость подсчета голосов, поделился наблюдением политолог.

Фото: flickr.com / Gage Skidmore

«В 2016 году к утру следующего дня (или к ночи по Америке) мы уже знали практически точно, кто победитель. В этом году такой ситуации нет, то есть по-прежнему значительная доля неопределенности», — добавил Бышок.

Отдельно он обратил внимание на то, что в 2016 году победы Трампа почти никто не ожидал. Теперь же оба варианта кажутся вполне вероятными.

Напомним, и Дональд Трамп, и Джозеф Байден уже заявили о своей победе. Подсчет голосов продолжается, и пока нельзя с уверенностью сказать, кто из кандидатов станет следующим президентом США.