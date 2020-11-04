В казанском аэропорту задержали несколько рейсов из-за тумана

В аэропорту Казани задержаны несколько рейсов. Это следует из данных онлайн-табло.

Среди задержанных — рейс в Ташкент (вылетит в 15.00 вместо 9.40), Москву (вылетит в 13.35 вместо 10.50) и Стамбул (вылетит в 12.15 вместо 11.15).

Также задерживаются несколько рейсов на прилет, в том числе из Москвы, Минеральных Вод и Ташкента.

Отметим, что на данный момент в Казани наблюдается густой туман.