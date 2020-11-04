Минниханов опубликовал видео о проживании народов в Татарстане
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео, снятое ко Дню народного единства. Ролик показывает гармоничное существование народов, проживающих в республике.
«С Днем народного единства! Халыклар бердәмлеге көне белән! Дус булыйк, тату торыйк, матур яшик!» — подписал ролик глава республики.
Видео показывает, как в различных ситуациях жители республики находят взаимопонимание и приходят друг другу на помощь.
Напомним, Минниханов поздравил сегодня жителей республики с Днем народного единства и более традиционным, официальным обращением.
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