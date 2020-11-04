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Минниханов опубликовал видео о проживании народов в Татарстане

09:57, 04.11.2020
Минниханов опубликовал видео о проживании народов в Татарстане
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео, снятое ко Дню народного единства. Ролик показывает гармоничное существование народов, проживающих в республике.

«С Днем народного единства! Халыклар бердәмлеге көне белән! Дус булыйк, тату торыйк, матур яшик!» — подписал ролик глава республики.

Видео показывает, как в различных ситуациях жители республики находят взаимопонимание и приходят друг другу на помощь.

Напомним, Минниханов поздравил сегодня жителей республики с Днем народного единства и более традиционным, официальным обращением.

ОбществоВласть Татарстан
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