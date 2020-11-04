Кабмин Татарстана официально постановил создать индустриальный парк «Тюлячи»

Правительство Татарстана официально постановило создать индустриальный парк «Тюлячи». Управлять им будет УК «Созидание».

«Принять предложение Министерства экономики Республики Татарстан и общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Созидание» о создании на территории общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Созидание» в Тюлячинском районе Республики Татарстан индустриального (промышленного) парка «Тюлячи», — говорится в документе.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным 2 ноября.

Напомним, промпарк «Тюлячи» уже создан. На прошлой неделе власти республики сообщали о создании 354 рабочих мест на новых промышленных объектах, в том числе и в тюлячинском промпарке.

УК «Созидание» прошла конкурсный отбор и получила государственную субсидию еще год назад.