Кабмин Татарстана официально постановил создать индустриальный парк «Тюлячи»
Правительство Татарстана официально постановило создать индустриальный парк «Тюлячи». Управлять им будет УК «Созидание».
«Принять предложение Министерства экономики Республики Татарстан и общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Созидание» о создании на территории общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Созидание» в Тюлячинском районе Республики Татарстан индустриального (промышленного) парка «Тюлячи», — говорится в документе.
Постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным 2 ноября.
Напомним, промпарк «Тюлячи» уже создан. На прошлой неделе власти республики сообщали о создании 354 рабочих мест на новых промышленных объектах, в том числе и в тюлячинском промпарке.
УК «Созидание» прошла конкурсный отбор и получила государственную субсидию еще год назад.ОбществоВластьБизнесПромышленность Татарстан
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/192292-novye-promyshlennye-obekty-v-tatarstane-sozdali-bolee-350-rabochih-mest
Результат скромный, тем более, если сопоставить с другой цифрой: Численность безработных в Татарстане за год выросла в 7 раз и на сегодняшний день составляет 71 тысяча человек