Байден опережает Трампа по числу выборщиков

К семи утра по Москве кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден лидирует по числу выборщиков. В то же время действующий глава Белого дома Дональд Трамп склонил на свою сторону несколько ключевых штатов.

Трамп лидирует в Висконсине (10 выборщиков), Джорджии (16 выборщиков), Мичигане (16 выборщиков), Огайо (20 выборщиков), Пенсильвании (20 выборщиков), Флориде (29 выборщиков), Северной Каролине (15 выборщиков).

Байден пока удерживает лидерство в Аризоне (11 выборщиков) и Миннесоте (10 выборщиков).

Скорее всего действующий президент завоюет и традиционно «республиканский» Техас (38 выборщиков), передает ТАСС.

По последним данным, оба кандидата получили более половины голосов, необходимых для победы на выборах: Байден — 207, Трамп — 148.

За Трампа уже проголосовали в Небраске, что даст ему 5 членов коллегии выборщиков. Также СМИ ожидают, что он возьмет верх во Флориде — одном из ключевых колеблющихся штатов.

Байден одержал победу в Калифорнии, а также в штате Вашингтон.