В Казани прокуратура требует запретить парковаться на проезжей части вдоль домов ЖК «Триумф»

Прокуратура Казани требует от местных властей урегулировать движение автомобилей в ЖК «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры установили, что на проезжей части дороги по улице Зур Урам вдоль домов ЖК «Триумф» автомобили паркуются на автомобильной дороге. Как следствие, проезд техники, машин, аварийных служб затруднен, что приводит к заторам.

Фото: Инна Серова

Прокуратура Казани направила руководству Исполкома города представление об устранении нарушения законодательства о безопасности дорожного движения и пресечения ДТП. Акт находится на рассмотрении.

Напомним, что в столице Татарстана на ряде улиц появились приборы с автоматической фиксацией нарушений правил парковки: на улицах Академика Глушко, Халитова, Болотникова, Ноксинском спуске и Горьковском шоссе.

