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Путин рассказал о разработке уникальных российских дизельных и атомных ледоколов

22:20, 03.11.2020
Путин рассказал о разработке уникальных российских дизельных и атомных ледоколов
Фото: pxhere.com

Президент России Владимир Путин сообщил, что в России ведется разработка новых уникальных дизельных и атомных ледоколов. По его словам, им нет аналогов в мире.

«За ними будущее и, уверен, что наши талантливые кораблестроители готовы к новаторству, поиску и внедрению смелых технических решений», — цитирует «РИА Новости» Путина.

О новинках президент рассказал сегодня в Санкт-Петербурге на церемонии поднятия флага на одном из мощнейших в мире дизель-электрических ледоколов «Виктор Черномырдин».

Фото: ru.wikipedia.org / de:Benutzer:Wofrat

В июле 2020 года стало известно, что в России началось строительство атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер». Он станет самым мощным в мире и будет способен проводить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики.

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