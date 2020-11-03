Путин рассказал о разработке уникальных российских дизельных и атомных ледоколов

Президент России Владимир Путин сообщил, что в России ведется разработка новых уникальных дизельных и атомных ледоколов. По его словам, им нет аналогов в мире.

«За ними будущее и, уверен, что наши талантливые кораблестроители готовы к новаторству, поиску и внедрению смелых технических решений», — цитирует «РИА Новости» Путина.

О новинках президент рассказал сегодня в Санкт-Петербурге на церемонии поднятия флага на одном из мощнейших в мире дизель-электрических ледоколов «Виктор Черномырдин».

Фото: ru.wikipedia.org / de:Benutzer:Wofrat

В июле 2020 года стало известно, что в России началось строительство атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер». Он станет самым мощным в мире и будет способен проводить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики.



